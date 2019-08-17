彰化小英之友會挺到底！志工：讓草包當選 台灣會沒了

2019-08-17 18:17

〔記者張聰秋／彰化報導〔挺到底！全國各地的小英之友會是支持總統蔡英文的民間團體，彰化縣小英之友會志工培訓營今天下午在彰化市媽祖文化館舉行，超過200個志工與會，大家都秉持一個信念，全力支持2020小英總統連任成功。

「我們挺蔡英文，唯一支持小英！」彰化下大雨，一點都澆不熄小英鐵粉凝聚向心力的心，會場座無虛席，每個人用行動力挺小英連任，志工說，希望台灣更好，為了下一代，一定要讓小英連任，「小英沒上讓草包當選，台灣會沒了！」

會場不乏地方意見領袖和政壇人物，包括擔任蔡英文全國競選總部秘書長的前民進黨秘書長洪耀福、彰化縣小英之友會總會長陳永昌、法務部政務次長蔡碧仲，以及蔡碧仲的妻子嘉義市小英之友會總會長黃淑英，立委黃秀芳、陳素月、洪宗熠以及立委參選人陳秀寶，還有自來水公司董事長的前彰化縣長魏明谷、彰化市長林世賢、彰化縣黨部主委邱建富等人同枉，展現綠營大團結。

他們一致認為，小英之友會的志工群，是打選戰時不可缺少的資源，志工在關建時刻發揮螞蟻雄兵的號召力，作為支持「辣台妹」最堅定的力量。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法