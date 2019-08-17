蔡賴配？卓榮泰：總統會有全盤想法與規劃

2019-08-17 15:50

〔記者李欣芳／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜的國政顧問團今天傍晚將正式成軍，前行政院長張善政日前已宣布擔任國政顧問團的召集人，前行政院副院長杜紫軍、內政部前部長李鴻源則是副總召，至於蔡英文總統競選連任的國政顧問布局為何？民進黨主席卓榮泰今天下午受訪表示，很多企業界與大老都是蔡總統國政顧問，一定會對國家有非常好的貢獻。

至於蔡英文的副手人選，是否可能與前行政院長賴清德形成「蔡賴配」搭檔參選，卓榮泰表示，總統對所有人事，包括副手，一定會有全盤的想法與規劃，也會在適當時間來決定，黨會透過這樣的程序向外界說明總統副總統人選搭檔。

被詢及如果賴清德不願意擔任蔡英文的副手，是否將賴列入民進黨不分區安全名單，卓榮泰說：「這個假設性的問題，沒辦法回答」。

台灣永社今天中午舉行募款餐會，包括獨派大老辜寬敏、民進黨主席卓榮泰、台灣國家聯盟總召吳樹民、政務委員羅秉成、監委陳師孟等人、社民黨主席范雲、藝人林志玲的父親林繁男等人出席。卓榮泰在會後受訪時做了以上表示。

辜寬敏致詞表示，台灣如果變成中國的一部分，將失去自由民主，亞洲國家及東南亞國家不會受影響嗎？這將是很嚴重的問題，台灣存在的重要性在於人權與民主。他的餘生將為推動台灣是正常國家而努力，他期待並有信心，明年總統大選，政權不會輪替。

民進黨主席卓榮泰17日出席 2019永社感恩募款餐會，致詞時呼籲支持蔡英文總統競選連任。（記者張嘉明攝）

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