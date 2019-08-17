基本工資調升 蔡英文：我執政3年多 漲幅超過馬政府8年

2019-08-17 17:21

〔記者張瑞楨／台中報導〕國民黨總統參選人韓國瑜最知名的口號是「發大財」，總統蔡英文今天造訪台中市福壽宮時，也大打經濟牌，她強調，執政團隊很認真工作，台灣預估今年經濟成長率可達2.46％，居亞洲四小龍之冠，今年是「投資大爆炸」的開始，經濟發展成長，稅收也持續增加，就應該給人民分享，今年5月最大的減稅，鄉親都有感受到，另外，政府也為勞工增加基本工資，她執政3年多來，基本工資逐年調升，現在基本工資已達2萬3800元，「我執政3年多，漲幅已經超過上任（馬政府）的8年」。

蔡英文說，依據主計處公布的統計，台灣第二季經濟成長已達2.42％，預估第三、第四季會更好，全年經濟成長率可達到2.46％，是亞洲四小龍第一，長久以來，大家都說台灣經濟發展都是四小龍的最後一名，經過3年多的努力，從今年第二季開始，台灣已經變成四小龍第一。

她指出，包括台商回台投資，今年1到8月已將近5400多億元，全年目標可達7000、8000億元，外商與在地廠商也擴大投資，今年是台灣「投資大爆炸」的開始，帶動經濟成長並創造就業機會，例如車王電子預計在台中投資25億元蓋新廠；捷安特也將在台中投資50億元，彰化外海的離岸風電也吸引外資投資，最重要的港口就在台中港，會為台中帶來很多經濟利益及就業機會。

蔡英文說，經濟穩定成長，稅收也持續增加，今年5月政府做了有史以來規模最大的減稅，相信鄉親都有感受到，政府努力拚經濟，稅收增加後，就幫人民減稅，另外，政府也為勞工增加基本工資，她執政3年多來，基本工資逐年調升，現在基本工資已達2萬3800元，她就任3年多的漲幅，已經超過上任（國民黨前總統馬英九）的8年，對基層勞工幫助很大。

社會福利部分，蔡英文說，政府照顧長輩及小朋友，長照2.0一年有300、400億元的預算，托育補助新制從8月1日上路，很多家長收到繳費單時，都發現收費降低許多，「經濟有成長、稅收有增加，我們就回饋、照顧人民」。

蔡英文強調，政府也是有史以來財政紀律最好的，今年為明年編列的預算是「平衡預算」，也就是收入跟支出打平，這是22年來的第一次，中央政府不用舉債，代表「蔡英文的政府是最注重財政紀律的政府」。

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