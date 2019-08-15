韓粉內鬥！「麻花哥」怒告「杏仁哥」加重誹謗

2019-08-15 17:54

〔記者黃良傑／高雄報導〕「韓粉」霸凌「韓粉」？「韓粉」控告「韓粉」！

本名陳科名的「麻花哥」是高雄市長韓國瑜的鐵粉，今赴高雄地檢署按鈴提告，指稱為了進「國瑜夜市」擺攤，遭另一韓粉「杏仁哥」欺壓，指杏仁哥在臉書貼文「公審這個假韓粉」、「連市長都陰」，霸凌他，決定提出加重誹謗罪、違反個資法，並堅持不和解。

杏仁哥則回應，「讓麻花哥去告吧」，並反指自己才被麻花哥中傷，也強調不可能和解，至於對方所指的「國瑜夜市」糾紛，均因攤位、帳篷需收租金，至於杏仁粉產品都經檢驗合格，沒有如麻花哥所指控「標示出現香精、人工成分」。

陳科名今帶杏仁哥的五穀杏仁粉，爆料杏仁產品自誇純天然，標示卻出現香精、人工成分，他循工廠地址前往查看，發現僅是1人工廠，質疑杏仁哥是不是該說清楚杏仁粉究竟在哪製作？他還說，高雄市府衛生局應要主動去查，他也會把產品交給雲林縣衛生局稽查。

他表示，進「國瑜夜市」擺攤被韓粉杏仁哥欺壓，對方還在臉書貼文「公審這個假韓粉」、「連市長都陰」等語句公然霸凌、誹謗，造成他的電話被其他韓粉打爆，臉書帳號也被蓄意檢舉導致停權，決定告他加重誹謗罪、違反個資法，絕不和解。

陳科名強調，韓市長曾聲明從未授權個人或團體，舉辦夜市、園遊會的專利，為何加入「國瑜夜市」杏仁哥可以拒絕？還要求要有「國瑜臂章」，是幫派嗎？他強調去年6、7月開始挺韓，捐款劃撥單好多張，他要提告不和解，還一位真正的韓粉公道。

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