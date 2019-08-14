不呼籲韓粉理性？ 韓國瑜又推給1450：我鼓勵你們報警

2019-08-14 22:45

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜有一群死忠「韓粉」，不過不少韓粉卻到處攻擊、霸凌他人，甚至不少親藍人士也深受其害。對此，韓國瑜在今（14）日播出的網路專訪節目中，再次稱這些韓粉是「1450」、「網軍」。他說，若有人覺得不愉快，「我鼓勵你們報警，因為太多這些是拿錢辦事的」。

網路節目「琳惟不亂」今天播出韓國瑜接受藝人沈玉琳、詹惟中專訪內容。沈玉琳說，「粉」通常就是比較不理性的，凝聚力特別強，有人批評市長，可能就會引起韓粉較大反應，攻擊力較強，「這可能也是要呼籲大家一下」？

對此，韓國瑜則說，資深媒體人李艷秋遭網路攻擊時，他立刻打電話給李濤解釋「我不可能發動這些」，而李濤也回答，從來沒看過這麼下流的文字，名義是支持韓國瑜，卻在罵李艷秋，李濤說，他一看就懂是「1450網軍」！網軍假扮韓國瑜的粉，然後開始攻擊，「造成我的敵人滿天都是」！

韓國瑜說，真實世界支持韓國瑜的人，一定要拜託尊重我的「愛與包容」，另外有一些黑的，所有的人覺得不愉快的，「立刻報警，立刻報警這最快嘛，我鼓勵你們報警」。韓國瑜也說，「因為太多這些是拿錢辦事的，我沒有辦法一個人去面對這麼多，就直接報警，請警察介入調查，我覺得這最快」。

影音請見：

《Yahoo網路節目-琳惟不亂》YouTube頻道

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