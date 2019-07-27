韓導還扯假韓粉、1450？黃光芹告下去秒打臉：沒一個是！

2019-07-27 00:07

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜日前爬樹視察登革熱，讓不少網友在網路上大肆KUSO嘲諷。韓國瑜得知後，批評這些人是「1450（外包網軍的代名詞）」。對此，資深媒體人黃光芹表示，韓國瑜認為只要批評他，就是在黑他，對於網路霸凌現象，不是推給1450，就是推給假韓粉。黃光芹更說，最近前後告了數十名在網路攻擊她的人，「沒一個是1450」！

韓國瑜先前曾說，許多在網路上霸凌媒體人黃光芹、唐湘龍、李艷秋的網友是「假韓粉」；對於日前爬樹遭到網友KUSO，韓國瑜又表示是「1450拿錢辦事」，他指出，「1450要黑，永遠找得到材料黑」，他也說，網路上的1450是拿錢辦事的，沒有原則也沒有理想，拿了錢該辦完事，該負責黑誰，他們任務就結束了。

而在26日播出的政論節目「新聞面對面」中，黃光芹表示，加上妨害名譽、威脅、恐嚇者，在網友幫忙下她前前後後告了幾十人，她也指出，資深媒體人王瑞德自己告了100個人之外，又幫18歲遭霸凌的女學生告了100人；遭韓粉霸凌的「廣德家」也告了46個人，結果「沒有一個是1450」！

黃光芹說，前陣子因為偵查不公開，不方便透露，而先前告的一波人，就只抓到兩個中國人，在近期因為受到各方朋友幫忙蒐證，她又再告了一波，前前後後加起來有幾十人。最後，她也對韓國瑜喊話，「你至少尊重一下我們去報案的被害人」！對於韓國瑜「1450拿錢辦事」的說法，黃光芹轟「如果是1450你幫我抓，抓一個讓我看看是怎樣的德性」！

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