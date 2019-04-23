韓粉盼「脫黨參選」 杏仁哥號召10萬大軍拱韓選總統

2019-04-23 23:35

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今天發表五點聲明，針對是否參選2020總統大選。杏仁哥不僅與多位韓粉到高市府鳳山行政中心，高喊支持韓國瑜選總統，甚至開直播號召土包子們一起參與4/27「歡樂感受新台灣」的拱韓參選2020活動，試圖重現過去的三山造勢。

杏仁哥在直播中表示，為了「歡樂感受新台灣」的園遊會，今晚他就會先去搭帳篷，並與其他韓家軍開會討論，期待韓國瑜能一同出席活動，活動當天也會有熊海靈與其他資深藝人的表演。希望韓粉們都能站出來讓韓市長知道台灣民眾需要他，也要讓國民黨知道「徵召」一事必須好好安排，因為韓國瑜無法參加現行初選制度。

韓粉們瘋狂回復「杏仁哥，請大家集氣集力轉達韓市長脫黨參選，搞不好還可以拉到不表態選民的票」、「韓國瑜的控訴也表達了國民黨不公不義的宮廷政治令人不恥」、「支持韓市長並不代表支持國民黨」、「韓家軍永不滅」、「杏仁哥請轉答韓市長，脫黨參選總統，因為國民黨是一個王八欺負人的黨，尤其是那個假掰的主席吳敦義」。

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