今天再告95名惡質韓粉 被罷凌的高中正妹有2個感想...

2019-07-22 23:37

〔記者張瑞楨／台中報導〕在有「告韓粉專家」之稱的資深媒體人王瑞德協助下，被韓粉以不堪入目字詞辱罵的蔡姓女高中生，今天提出第二波告惡劣韓粉的行動，總計告了95人，包括第一波的12人，兩波共控告107名惡質韓粉，她有感而發說，感謝眾人的關心，告罷凌的韓粉暫時告一段落，她會開心追求更美好的人生，她還強調說，自己有2項感想，其一，「今天你不站出來，明天你站不出來」，其二則是「傷天害理的事不要做」。

蔡姓女高中生是台中市人，本月6日到高雄市遊覽時，剛好遇到楊姓女韓粉到賣香蕉煎餅廣德家消費，雙方起爭執時，蔡女被波及，成為韓粉發洩情緒怒罵的對象，她不但被楊女飆罵「去死」，還飽受韓粉恐嚇辱罵，甚至威脅「殺全家」、「強姦（性侵害）」、「砸爛妳家」，或盜用蔡女照片，到處散發並誣指賣淫，在「告韓粉專家」王瑞德的指導下，本月12日第一波提告12人，提告後引發辱罵的韓粉「大逃亡」，趕緊刪除辱罵之詞，或是向蔡女道歉，還有韓粉透過王瑞德，向蔡女致歉。

王瑞德說，首波提告的12人，是威脅「殺全家」、「強姦（性侵害）」、「砸爛妳家」的韓粉，因為這些韓粉的恐嚇言詞，對蔡女已構成人身安全的危險疑慮，第2波於今天（22日）提告，控告威脅要不利、殺害蔡女等3名韓粉，罪名是恐嚇危害安全罪，另外，辱罵蔡女的韓粉則告了95人，罪名是妨害名譽（誹謗或公然侮辱），警方已經受理，暫時告一段落，不過，如未來還有韓粉再度辱罵攻擊，不排除第3波提告，他今天還見了蔡小姐的父母，都是很明理的人。

蔡女今天深夜撰文感謝支持她的人，她詼諧說，「王瑞德先生真的超有智慧又很好相處，聽他講了很多教育的理念馬上變粉絲！」，至於告韓粉的經驗，讓她有2項感想，「今天你不站出來，明天你站不出來」，「認真做好一件事，比什麼都重要，但傷天害理的事不要做」。

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