撤銷黨籍變停權3個月 陳玉珍有望披藍袍金門選立委

2019-08-08 22:37

〔記者施曉光／台北報導〕原本讓國民黨相當棘手的金門縣選區立委提名問題，今天在中央考紀會開會重新針對當初違紀參選並當選的現任立委陳玉珍申訴被撤銷黨籍案，做出重新處分，改為停權3個月，陳玉珍可望於下週三中常會正式恢復黨籍，屆時國民黨即可啟動金門縣的提名作業。據了解，如果只有陳玉珍一人參選，國民黨中央提名小組可望以徵召方式辦理，若地方反陳人馬還有人堅持要選，就會辦理初選。

陳玉珍由於3月金門縣立委補選時違紀參選，擊敗當時國民黨徵召的前金門縣議長洪麗萍，遭中常會決議撤銷黨籍，但進入立法院後加入國民黨團運作，並且配合情況良好，獲得許多中常委及黨內高層的青睞，陳玉珍也積極爭取恢復黨籍，並就開除黨籍案向中常會提出申訴。

不過，由於才被開除黨籍幾個月，加上昔日在金門縣的地方選舉恩怨，藍營許多地方人士無法接受回復陳玉珍黨籍並予以提名，加上黨內還有前金門縣副議長謝東龍爭取提名，因此本案延宕迄今，最近黨中央考慮後決定讓陳玉珍恢復黨權，讓她取得爭取提名機會。

黨內人士指出，依照相關規定，不服黨紀處分者可以向中常會提出申訴，中常會在數個月前已將陳玉珍案交付中央考紀會審理，中央考紀會今天上午開會除了處理陳玉珍案外，還包括前金門縣立委陳清寶、前金城鎮長石兆瑉（瑉，讀音同民）等2人的申訴案，最後決議重新處分，改為給予3人停權3個月處分，即自當初被處分時間點起算3個月，預定提報下週三中常會核可後，陳玉珍等人即可正式恢復黨籍。

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