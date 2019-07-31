黨內喊話 要馬吳親征艱困區

2019-07-31

前藍委陳杰批吳「考慮」列不分區爭立院龍頭 貽笑大方

〔記者張聰秋、施曉光／綜合報導〕身兼全國總工會理事長的前立委陳杰，繼本月中旬砲轟國民黨主席吳敦義刪除總統兼任黨主席的黨章條文後，昨點名吳敦義、前總統馬英九等人應自動請纓，挑戰國民黨立委艱困選區，以此接地氣而非置身高堂。

對此，國民黨副發言人洪于茜僅以尊重個人意見表達回應，不作任何評論；馬英九辦公室則是沒有任何回應。

參選彰化縣第二選區國民黨立委黨內初選失利的陳杰，近來在彰化市區街頭仍可見問候看板，參選動作頻頻。

陳杰說，吳敦義對於將他排入不分區立委第一名，挑戰立法院長大位的提議，竟表示「會慎重考慮」，令人質疑球員兼裁判、自肥，更與黨主席應有的公正、客觀、大器格調有所牴觸，期盼吳懸崖勒馬，不要任令媚勢者胡亂動員連署而鑄下大錯，貽笑大方。

陳杰主張應由吳敦義、馬英九領軍，率領前行政院長張善政、鴻海集團前董事長郭台銘等人，自動請纓前往艱困選區參選立委，好比台南市第二選區、第六選區，由黨主席身先士卒帶動民氣，即使輸了選戰，也會贏了民心。

其實，為了扳倒綠營「英系大將」、民進黨立委陳明文在嘉義縣山區根深柢固的勢力，國民黨中央正積極勸進具有綠營背景人士出馬擔任「刺客」。

挑戰陳明文 找綠營背景人士扮刺客

據了解，曾經擔任前嘉義縣長張花冠副手的高雄市農業局長吳芳銘被藍營視為最佳人選；前民進黨立委林國慶也被列入名單之列；去年曾經參選嘉義縣山區最大票倉的民雄鄉鄉長、今年二月已申請加入國民黨的民進黨創黨黨員許能通也是人選之一。

組發會主委李哲華指出，國民黨在嘉義縣山區立委選舉的戰略佈局，就是要把反陳明文的力量全部號召出來，如果吳、林願意參選，國民黨在該選區就不提名，全力支持反陳勢力，「誰有辦法集結反陳明文的力量，誰就是最好的人選。」

李哲華證實，最初鎖定的刺客人選就是吳芳銘，但目前吳沒有意願；上週指示嘉義縣黨部主委與林國慶接觸勸進，但林迄未點頭。黨內人士表示，如果最後吳、林都不選，就可能建議徵召去年以無黨籍身分參選民雄鄉長但落選的許能通。

至於台東縣選區，在縣議員李建智聲明退選後，黨中央最近徵詢前台東縣長黃健庭，確認黃無意參選立委後，可望改徵召台東縣副縣長張志明。

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