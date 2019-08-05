國民黨︰憂被柯郭合震裂

2019-08-05

〔記者林良昇／台北報導〕二○二○年總統、立委大選，小黨極力想擺脫藍綠夾殺，搶攻立法院席次，國民黨內分析，對比於民進黨可能遭到「小綠」陣營的搶票，國民黨在明年大選中整體大環境優勢，在泛藍陣營中有宰制力，不太怕被小黨搶票。不過，台北市長柯文哲的「台灣民眾黨」是否與鴻海創辦人郭台銘合作，將是國民黨是否分裂的重大因素。

民進黨在大選面臨「小綠」陣營搶攻不分區立委，對國民黨而言，同屬泛藍陣營的新黨、親民黨都較難威脅國民黨。黨內輔選人士表示，國民黨和新黨並無分裂的問題，新黨提名總統參選人楊世光，是為了不分區立委的席次。

黨內人士分析，上次立委選舉，新黨獲得超過四％政黨票，差一點取得不分區立委席次，這次新黨提出總統參選人，不分區立委席次需要由總統參選人帶領，為了議題和媒體聚焦，楊世光參選到底的機率還是比較大。

不過，黨內人士認為，明年大選和二○一六年大選整體氛圍不同，國民黨氣勢已經翻轉，母雞實力不錯，兩岸議題氛圍對新黨不利，加上「西瓜偎大邊」效應，新黨要在不分區立委席次與國民黨爭搶並不容易，得票率應不會超過上次立委選舉政黨票的得票率。

黨內人士說，親民黨狀況或許比新黨更差，因為目前還看不出來有誰要代表親民黨出來選總統，連現任的立委都快跑光，不分區立委提名可能更慘，難以與國民黨競爭。

在「小藍」陣營最有空間的台北市，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹表示，國民黨在台北市與新黨、無黨籍都有很好的合作基礎，藍軍已經整合完畢，已經在備戰了，沒有什麼問題。

台民黨若只有柯帶頭 衝擊較小

對於柯文哲籌組的「台灣民眾黨」，黃呂錦茹指出，蔣渭水與他的台灣民眾黨是台灣不論藍綠共同認同的文化資產，柯文哲沒有正當化處理，基礎不穩固，無法站住腳，很難起後續的作用，並不看好。

黨內人士則分析，柯文哲組黨，如果只有柯自己出來帶頭，對不分區立委席次影響最大的是時代力量，其次是民進黨，國民黨影響相對較小，但如果柯文哲真的與郭台銘結合，對國民黨的影響就會十分劇烈，國民黨需要密切關注。

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