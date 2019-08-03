台東張志明、雲林張嘉郡與謝淑亞...藍營8/7擬再確定6立委選將

2019-08-03 11:25

〔記者施曉光／台北報導〕明年立委選舉總計應選79席的區域及山地、平地原住民立委，預定除山地原住民少提1席，總計要提名78席的國民黨，提名作業進度已近尾聲，中央提名協調小組1日開會確定7日提報中央提名審核委員會審查4個選區提名、徵召案，若5日黨魁吳敦義約詢勸進雲林縣副縣長謝淑亞定案，7日還會一併處理雲林縣兩個選區，總計6個選區提報當天下午中常會通過，至此就只剩下5個選區尚待完成。

上述6個選區分別為新北市第4選區提名新北市議員陳明義，平地原住民提名台中市平地原住民議員黃仁，台東縣徵召台東縣副縣長張志明，台南市第3選區徵召台南市北區里長聯誼會長、振興里長童小芸，以及雲林縣第1選區徵召前立委張嘉郡，雲林縣第2選區徵召謝淑亞。

只剩5地 中市第3選區內定楊瓊瓔

國民黨7日中常會還將一併追認通過中央提名審核委員會在上月26日已先行核定的兩個選區提名、徵召案，分別為台中市第1選區徵召前陸委會副主委張顯耀，連江縣選區提名現任立委陳雪生。

接下來國民黨就只剩5個選區待完成相關程序，分別為新北市第3選區、台中市第3選區、嘉義縣第2選區、台南市第6選區以及金門縣選區，其中台中市第3選區已內定徵召台中市副市長楊瓊瓔，新北市第3選區、台南市第6選區為艱困選區，人選未定，金門縣部分黨內對於是否同意現任無黨籍立委陳玉珍回復黨籍競選連任或辦理黨內初選，目前尚未定案。

金門卡在陳玉珍黨籍 嘉縣第2選區看好許能通

至於也是艱困選區的嘉義縣第2選區，國民黨嘉義縣黨部5日將公告初選，目前地方最看好的人選是去年曾經參選嘉義縣山區最大票倉的民雄鄉鄉長、今年2月已申請加入國民黨的民進黨創黨黨員許能通，黨內認為許能通一定程度上可以在山區集結綠營反對「英系大將」立委陳明文的勢力。

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