紙風車事件衍生案外案 中市2議員互指對方是政治黑手

2019-08-08 16:40

〔記者張菁雅／台中報導〕紙風車劇團取消10、11日在台中市的演出，台中市議會今日召開臨時會，扯出案外案。民進黨議員鄭功進抨擊國民黨議員羅廷瑋日前向學校借場地，被他發現以不實名義申請後，竟對外說他是政治黑手，根本是「做賊喊抓賊」。羅廷瑋則指出，鄭功進放任助理恐嚇學校不得出借場地給政治人物，讓學校人員心生恐懼，學校才會矯枉過正，隔了一天就發生紙風車事件。

紙風車事件今日在台中市議會繼續延燒，民進黨議員賴佳微率先指出，羅廷瑋日前要借學校場地辦活動，聲稱有政治黑手介入，導致他無法使用場地，學校因此事產生寒蟬效應，以致連表演團體借用場地都格外謹慎。

鄭功進也拿出宣傳單說，日前服務處接獲陳情，羅廷瑋3日在東區成功國小親子活動，違反校園行政中立，他向學校查證，才發現羅的申請書上主辦單位是市警局第3分局，羅不僅以不實資料申請，東窗事發後還恐嚇校長，對外說他是政治黑手，根本是「做賊喊抓賊」。

羅廷瑋則說，鄭功進在活動前一天，以候選人不應在學校辦活動為由，放任助理蔡明昌向學校施壓，學校人員心生恐懼，甚至壓力大到聲淚俱下，他在體恤學校的立場下決定更改地點。

羅廷瑋還在議場播放錄音，證實學校人員有接到蔡明昌的關切電話。羅廷瑋表示，其他學校看到議員威脅的前例，才會矯枉過正，隔一天就爆發紙風車事件，鄭功進與其他民進黨議員一手恐嚇學校，另一手挖坑指責市府。

蔡明昌澄清，絕無此事，強調若羅廷瑋有具體施壓證據，請全數公布，而非僅用變造錄音，濫用議會言論免責權，他近日將採取法律途徑，捍衛個人清白。羅廷瑋對此表示，「歡迎來告」。

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