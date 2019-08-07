告葉慶元 紙風車：專業收入與公益演出遭混淆

2019-08-07 20:00

〔記者陳昱勳／台北報導〕紙風車因台中市政府刁難而取消公益演出，雖經過文化局長北上拜訪，但週末兩場演出仍取消，而事件落幕不到1天，律師葉慶元卻在臉書上直指紙風車19年拿政府3.6億，稱「還敢說沒拿過公家機關一毛錢」，對此紙風車文教基金會執行長李永豐開記者會表示，葉慶元以紙風車專業收入攻擊368兒童藝術工程公益演出，請不要混為一談，更表示「絕對提告！」

葉慶元在臉書上表示，紙風車自2001年起，一共拿了170個標案，總金額達3億6千8百萬，近5年紙風車拿到的標案金額，暴增達1億7千萬，為過去總和的一半，葉慶元稱李還敢說「沒拿過公家機關一毛錢」。

李永豐表示，紙風車是專業團隊，沒有財團支持，必須演出賣票做活動，然後把專業收入去做公益演出，包含368、反毒校園巡迴以及卡車藝術工程，是個典型社會企業，不要混為一談，對於葉慶元所講，將提出妨害名譽告訴。

「如果再有不理性的網軍來惡意抹黑、人身攻擊、傷害紙風車的名譽，一律蒐證告到底。」李永豐表示，告贏的錢還拿來演戲給偏鄉的孩子們看。」

李永豐也說，「你們認為我是什麼顏色，我就是什麼顏色，恁爸為了兒童藝術工程忍了13年的排擠與刁難，今天開始不會再忍讓，我在政治上是的是任何顏色，在孩子面前都是彩色的。」

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