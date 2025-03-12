台版使女？藍委陳菁徽讚「弟出櫃高齡姊苦拚懷孕」 被炎上罵翻

40多歲婦為解決同性戀弟弟與家族的「生育壓力」，流產3次終於穩定懷孕。示意圖。（情境照）

2025/03/12 22:53

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委陳菁徽發文說，一名40多歲婦女因親弟弟出櫃告知家人自己是同性戀，於是高齡連續懷孕與流產3次，今年終於穩定懷孕，有望解決弟弟與家族的「生育壓力」。文章一出反而引發網友炎上，紛紛痛斥陳菁徽把壓迫女性成為「生育機器」的駭人聽聞行徑，刻意美化成童話故事。

國民黨立委兼婦產科名醫陳菁徽昨（11）日下午在臉書粉專發文說，有位41歲高齡婦女為了懷孕，多次向醫生尋求「人工生殖」、「試管嬰兒」、「胚胎染色體篩檢」等科技方式的辛苦過程。她透露，這名婦女出生傳統家庭，親弟弟原本在國中時與她約法三章，決不會向雙親揭露他是同性戀，未料在婦女39歲時，弟弟在沒跟她討論的情況下向雙親「出櫃」，理由則是「沒辦法～想結婚了咩。」

請繼續往下閱讀...

但讓陳菁徽感動的是，這名婦女的雙親與弟弟伴侶的家人為兩人舉辦了婚禮，不過，原本給弟弟的生育壓力，轉到已婚16年、一直和丈夫過著兩人世界的她身上。婦女透露，弟弟認為出國代孕太貴，決定直接養親姊姊的孩子，丈夫也加入一家人的「勸生」行列，還希望她可以「多生」，讓她開啟漫長、不斷打針取卵的人工生殖療程之旅，期間連續流產了3次，直到今年才終於穩定懷孕。

陳菁徽指出，在收集完足夠多染色體篩檢正常胚胎後，這名婦女靠自然週期胚胎植入成功，弟弟問她，「怎麼不直接懷雙胞胎？」，她則回應，單一胚胎植入才安全，「我們一個一個慢慢生～乖。」另外，陳菁徽強調這對姊弟感情很好，一連串的人工生殖療程都是正向看待，也很感動台灣的長輩這麼支持同志，非常令人羨慕的雙方長輩，同時呼籲大眾生育規劃要趁早。

文章引起大批網友譁然，「台版使女」、「你的子宮不是你的子宮」、「只差條鐵鍊呢，不然就是全村的子宮了」、「逼迫近親代孕的鬼故事被拿來當喜訊」、「好噁心，把姐姐當作生育機器還沾沾自喜」、「逼人家拿命換小孩的事情竟然能這樣歌頌？吐爛了」、「除了一家人的思想令人作嘔外，最令人想吐的是同為女性的醫生、居然覺得這是一個很好可以拿來打廣告的範例，更是恐怖到不行」。

更有同志網友公開出聲怒斥，「這個弟弟真TM有病，先說我們同性戀不是每個人都這樣喔，先不要攻擊我們同性戀」；也有網友擔憂，這案例中的婦女年紀屬於「高齡產婦」，未來生育會面臨高危險妊娠的風險。另有網友質疑，陳菁徽發布這篇貼文的目的，是否與她積極在立法院推動的代孕法案有關，觀念如此扭曲且公開發這種恐怖文章的人，竟是一個國家的立委與專業醫師，對此非常感到毛骨悚然。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法