韓國瑜桃園起手式 陳學聖預告明晚要在這裡唱「夜襲」

2019-08-02 16:57

〔記者李容萍／桃園報導〕國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜明天走訪桃園9間宮廟參拜，與韓國瑜私交30多年的立委陳學聖提醒大家不要太熱情，不要把韓國瑜手握到扭到、抓傷了，支持者已經期待韓國瑜很久，這次有分了很多行政區的行程，大家不要集中在一個點上，可以就近參加，給韓國瑜加油打氣，讓韓國瑜在起手式的第一站就能感受到桃園的熱情，在後面行程有更大信心。

陳學聖提到，韓國瑜去年11月12日在桃園區陽明公園和他聯合造勢，引起很大的迴響，大家對韓國瑜念念不忘，但是之後韓國瑜只有低調到大溪頭寮謁陵，初選沒來過，大型造勢活動一直沒看到韓國瑜在桃園舉辦，鄉親很熱情期待韓來桃園，所以這一次第一站想到桃園鄉親，韓國瑜選中了我們，大家也會在第一時間給韓國瑜最大的熱情。

陳學聖還說，韓國瑜這次能跑的行政區都跑了，但還有幾個區沒辦法到，會到每一區的信仰中心拜拜，像八德區龍山寺、閩臺宮，這是馬祖人在台最大的信仰中心，來閩臺宮拜拜，也算是來跟離島鄉親拜票，最後一站到中壢區興仁公園，雖然沒有大造勢，也鼓勵大家來相見歡，算是比較大型一點、人比較多，可以跟韓國瑜見面的地方，而且晚上韓國瑜跟大家見面，大家想要唱那一首歌？就是要唱「夜襲」，他拜託大家有空的話，到場給韓國瑜最大的熱情。

韓國瑜明天桃園行如下：首站10點35分龜山壽山巖、11點15分桃園景福宮、11點40分桃園慈護宮、12點25分中壢仁海宮，中午新屋用餐不開放，下午2點40分大園仁壽宮、下午3點30分楊梅三元宮 、下午4點15分平鎮義民廟、下午5點龍潭龍元宮、下午5點50分八德龍山，以及晚上6點20分中壢興仁公園相見歡。

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