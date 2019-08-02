王金平重申參選到底 韓國瑜：用誠心、耐心、信心整合

2019-08-02 13:22

〔記者王榮祥／高雄報導〕針對前立法院長王金平重申參選到底，高雄市長韓國瑜上午低調沒回應，但中午透過幕僚表態，強調仍然以「誠心、耐心、和信心」為原則，來推動國民黨內的整合。

韓國瑜指出，會展現最大的誠心，也會有充足的耐心持續等待，更對黨內各位政治領袖對中國國民黨的熱愛，有完全的信心。

韓國瑜強調，相信所有中國國民黨內重量級人物都可以強烈感受到，台灣民眾對於在2020年翻轉台灣，改變台灣的殷切期待，他衷心地期盼，能夠和所有有志之士共同打拼，改變台灣的命運。

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