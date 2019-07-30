挺韓？ 王改口：支持中華民國

2019-07-30

〔記者王秀亭／台東報導〕國民黨全代會通過提名高雄市長韓國瑜參選總統，立委王金平昨天對是否支持韓，一度表示：「希望國民黨更團結，而團結就是支持。」但隨即改口說：「我有這樣講嗎？」連說兩次團結就是支持中華民國，支持韓國瑜做好市長，還稱韓國瑜只是國民黨總統提名人，「還不是候選人」，是否支持韓選總統，以後再說。

王金平昨天應原住民立委廖國棟之邀，到台東市伊濘文化健康站了解偏鄉巡迴醫療。面對記者詢問國民黨全代會後，他對韓國瑜參選總統的態度，王金平說：「希望國民黨更團結，我是要來團結的，而團結就是支持。」

當記者再次向王金平確認，是否支持韓國瑜參選總統時，王金平先是一愣，反問媒體：「我有這麼講嗎？」隨後連說兩次，團結就是要支持中華民國，一切以維護主權、鞏固主權，讓中華民國永遠能生存、發展茁壯，人民過好生活，這是大家的共同目標，大家一定要團結。語畢還要現場媒體採用後面的說法。

至於心中有無支持的總統人選，王金平說，自己支持韓國瑜，是支持他選高雄市長，做好市長，到現在仍是這個態度，因為韓現在還是高雄市長，只是國民黨總統提名人，還沒向政府登記參選，還不是候選人，但黨一定要團結。對於自己是否表態參選，王說：「要再看看社會各界情勢變化，以後再說，至於自己要不要走自己的路，要看上天安排，一切言之過早。」

對於國民黨大老呼籲郭台銘歸隊，王金平說，初選過後就沒和郭台銘聯絡過，而團結就是希望郭歸隊。

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