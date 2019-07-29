團結就是支持韓國瑜？王金平1分鐘後就改口了…

2019-07-29 13:02

［記者王秀亭／台東報導］立法院前院長王金平今天對於是否支持韓國瑜選總統，一度脫口表示，希望國民黨更團結，而團結就是支持，當記者再度確認支持的說法時，王金平卻立即改口，連說兩次團結就是支持中華民國，是否支持韓選總統，以後再說，自己現在是勤走基層，傾聽民意。

王金平今天應原住民立委廖國棟之邀，到台東市伊濘文化健康站探望長輩，並了解偏鄉巡迴醫療的甘苦，面對記者詢問國民黨全代會後，對韓國瑜參選總統的態度，王金平說，希望國民黨更團結，我是要來團結的，而團結就是支持，27日兩人會面相談甚歡，談到的話題遍及國內、國際及兩岸的事，但沒有談到組閣的事。

當記者再次向王金平確認支持韓國瑜參選總統的說法，王金平先是一愣，反問在場媒體「我有這麼講嗎？」，隨後連說兩次，團結就是要支持中華民國，一切以維護主權、鞏固主權，讓中華民國永遠能生存發展茁壯，人民過好生活，是大家共同目標，大家一定要團結，還要現場媒體採用後面的說法。

至於心中有無參選總統的人選，王金平說，自己支持韓國瑜，是支持他選高雄市長，做好市長，到現在仍是這個態度，因為他現在還是高雄市長，而且韓現在只是國民黨提名人，還沒向政府登記參選，還不是候選人，但黨一定要團結，自己是否表態，要再看看社會各界情勢變化，以後再說，至於自己要不要走自己的路，要看上天安排，一切言之過早。

王金平強調自己現在要勤走基層，繼續傾聽民意，關心大眾，聽聽大眾的意見與心聲。

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