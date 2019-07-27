火鍋會破局後 王金平：與韓全代會見

2019-07-27

〔記者蔡清華、陳昀／高雄報導〕前立法院長王金平昨下午在高雄市楠梓合發宮為關聖帝君祝壽祈福，現場支持者高喊「王總統好」，他對參選總統表示，「一切順著因緣走，上天要我走這條路，上天就會做安排」。王稍早被問到是否會與國民黨總統提名人韓國瑜見面時表示，很快就會在全代會碰面。

昨天下午這場高雄的地方廟會，台前特別擺出「公道伯」立像，支持者高喊「王總統好」聲浪不斷，對「王總統」期望的留言板高掛會場，現場宛如王金平的總統競選造勢大會。

被問到是否參選到底？王金平則說，一切順著因緣走，如果上天要我走這條路，上天就會做安排。

王金平與韓國瑜原本相約上週六在王金平高雄路竹老家吃火鍋，但「火鍋會」臨時喊卡。本報記者致電詢問王金平是否會與韓國瑜見面，王回應：「沒有咧，但全代會就會見到了啊！」

至於「火鍋會」破局後，韓陣營是否有派人再約見面時間？王金平表示，目前沒有，後續再看看。親王人士透露，韓陣營雖沒有派人約見面，但兩人的共同友人近期幾乎天天到王金平辦公室拜訪，積極修補兩人關係。

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