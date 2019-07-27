國民黨明開全代會 韓陣營：誠意等待郭台銘

2019-07-27

郭台銘張亞中不出席 團結大秀缺角

〔記者施曉光、葛祐豪／綜合報導〕國民黨明將在新北市板橋體育館召開全代會，正式提名高雄市長韓國瑜出馬角逐總統寶座，原想藉由全代會造勢展現全黨團結迎接二○二○大選，卻因初選落敗的前鴻海董事長郭台銘人在國外不出席，使得這場藍營團結大戲少了「最佳男配角」；原本應允出席的另一位初選參賽者、孫文學校總校長張亞中，這兩天也通知黨部因故取消，再缺「男三」一角。

傳連戰、馬英九 也未聯絡上郭董本人

由於郭台銘可能脫黨參選的傳聞不斷，藍營各路人馬都在嘗試聯繫郭台銘，並盼郭能參加廿八日的全代會造勢。除了與郭台銘關係不錯的前主席連戰，當初受郭台銘捐錢幫忙成立基金會的前總統馬英九，也居間幫忙遊說，但據傳，這些藍營大老都沒人與郭台銘本人聯絡上，只有馬英九接到郭台銘的兒子回電。

韓幕僚：與郭有直通管道 不需透過黨內大老

不過，韓國瑜幕僚表示，韓當選高雄市長後，就與郭台銘建立直通的聯絡管道，並不需要透過黨內大老協助，況且，民眾現在最討厭的就是國民黨大老文化。

目前郭台銘對於韓國瑜的電話及簡訊都未接、未回，韓陣營透露，初步了解郭台銘可能於八月初返國，屆時韓國瑜會親自再打電話給郭台銘，安排登門拜訪時間。韓幕僚強調，「韓國瑜將以時間與誠意，等待郭台銘」，且認為「時間可以化解一切」。

全代會上向郭喊話？韓國瑜：謝謝大家

韓國瑜昨被媒體問到「全代會上，會對郭台銘喊話嗎？」只拋下一句：「好，謝謝大家。」

國民黨全代會當天，連戰、馬英九、吳伯雄、朱立倫、洪秀柱等歷任黨主席都將出席造勢活動，包括前立法院長王金平在內的歷任副主席也都會到場，黨中央還邀請十五位黨籍直轄市、縣市長與十九位黨籍直轄市、縣市議會議長出席；至昨日止，除了新北市長侯友宜行程仍未確定外，其他地方首長與議長都會出席。

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