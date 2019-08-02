2020「台灣若輸給中國共產黨」 陳文彬：這些人送集中營

2019-08-02 19:04

〔記者張聰秋／彰化報導〕香港反送中活動越演越烈，香港即將戒嚴之說傳得沸沸揚揚，民進黨籍、前彰化縣政府文化局長陳文彬，以國民黨中評委趙守博要總統提名參選人、高雄市長韓國瑜戒酒為例，評論趙之舉是本土藍瞧不起黑金藍，明年台灣總統大選萬一台灣輸給了中國共產黨，首批會被送去中國集中營的，搞不好就是國民黨內權貴藍與本土藍，特別是本土藍的知識份子。

陳文彬以「抗中保台不分黨派一起來！」為題，臉書PO要大家認清事實，明年2020年，台灣人民面對的並不是國、民兩黨的選戰，而是團結所有本土派共同抵抗中國共產黨併吞台灣的殊死戰，結果將攸關台灣的民主與自由。

陳文彬特別從最近趙守博公開要韓國瑜戒酒一事說明，把國民黨結構分成3塊，一塊是權貴藍後裔，好比郝龍斌、馬英九、周錫瑋、朱立倫，另一塊是本土化國民黨員，像是李登輝、林洋港、邱創煥、王金平及趙守博等人，第三塊就是陳文彬臉書書寫的黑金藍，就是李登輝為鞏固國民黨內鬥政權，與地方派系合作拔擢上來的人，好比羅福助、張榮味、顏清標甚至後來的傅崑萁等人。

陳文彬說，韓國瑜講話融合了外省眷村跟本土黑幫的調調，成了黨內權貴子弟瞧不起的台灣人，更是那些努力讀書，律己甚嚴的本土藍不屑的道上兄弟。韓國瑜出線，是國民黨內權貴藍跟本土藍掩鼻不屑，最大的羞辱。趙守博要韓國瑜戒酒、朱立倫要黨員選個「正常倫」，這都是他們瞧不起韓國瑜的態度展現。

陳文彬指出，明年總統大選之役，台灣仗若打輸被送去集中營的不會只有民進黨，還有國民黨權貴藍和本土藍，特別是本土藍的知識份子。

文章引發1000多人迴響，出現正反不同聲音，討論熱烈，支持者大讚寫得好、分析精闢，不認同的也大有人在，正反意見陷入筆戰。

有網友開玩笑說，「酒戒了演戲張力及膽量就不足了」，也有網友反諷說自己不才，只聽過土耳其藍、蒂芬妮藍、天空藍、孔雀藍、湖水藍，陳文彬回覆說，是喔…很多候選人都用這種藍喔！

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