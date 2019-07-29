趙守博中評會開砲 要韓國瑜當選總統前戒酒

2019-07-29 11:48

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨今舉行中評會，國民黨中評委趙守博在中評會上發言表示，高雄市長韓國瑜要堅強高雄市政府團隊，對於淹水問題，未來也會被檢視，他還建議韓國瑜宣示，從現在起到當選總統前不喝酒，「戒酒有什麼困難？」

趙守博在中評會上發言表示，民進黨已經要準備讓國民黨「三輸」：總統敗選、立委敗選、高雄市長被罷免，所以國民黨、韓國瑜的責任就是要創造「三贏」。

趙守博強調，國民黨要幫助韓國瑜把高雄市政做好，團隊堅強起來，現在是面臨考驗的時候，不要再喊口號，尤其8月颱風馬上就來，不要忘了韓國瑜去年的時候靠坑洞當選，人家今年也可以「挖你的坑」，這是韓國瑜的責任，要把團隊堅強起來，這段期間專心做好高雄市政。

趙守博表示，國民黨要幫助韓國瑜，韓國瑜自己也要要求，競選總統不是競選市長，也不是做北農總經理，很多國家大事，外交、兩岸、經濟議題一定要非常認真了解，「喊口號是不可以的」，喊口號只能造勢，黨要幫助韓國瑜，也要要求韓國瑜對所有黨政議題、國家大事，自己要非常深入了解，如果韓不這樣做，就對不起黨。

趙守博說，國民黨要幫助韓國瑜組織一個非常堅強、包容各界的競選團隊，不是靠小圈子，不是隨隨便便，因為韓國瑜也要跟蔡英文辯論，自己要對所有議題都了解。

趙守博甚至指出，韓國瑜的一言一行都會被擴大檢驗，韓國瑜有沒有類似像農舍這種議題？自己要清理清楚﹔在網路上、在媒體上被攻擊的喝酒問題，韓國瑜有責任要澄清，建議韓從現在開始宣示，一直到當選總統不喝酒，「戒酒有什麼困難？」韓解釋說是睡覺前都會背心經，但這個跟喝酒沒有關係，庶民不會接受，如果韓宣示戒酒，對他是加分的。

趙守博也說，他肯定韓粉的忠誠、熱忱，但黨主席吳敦義要提醒韓國瑜、提醒韓粉，從現在開始，唯一目標就是讓韓國瑜當選、國會過半數、高雄市長不會被罷免，不能做親痛仇快的事情，不能把朋友打成敵人，韓國瑜要好好約束韓粉，大家團結一致。

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