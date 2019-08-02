氣！網紅問有無政績 韓國瑜答：做很多但市民不滿足

2019-08-02 17:52

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今（2）日在高雄展覽館，出席「2019首屆網紅直播大展」，被活動主持人問到自己做了什麼市民不知道的政績，韓國瑜竟回答「做了非常多，可是市民不滿足」。

根據《三立新聞網》報導，高雄市長韓國瑜在會展舞台上接受直播主訪問，首先被詢及「爬樹」風波，韓國瑜稱此舉是要「以身作則」，帶頭視察登革熱防治措施；接著直播主發問，在韓國瑜上任之後，「有做了什麼事情，是當初答應大家、你也做到，但是大家卻沒看到的？」

韓國瑜對此嘆道，市府新團隊已經著手進行許多事情，「太多了！」，但高雄市民是否有滿足？韓邊說邊搖頭：「不見得滿足」，他認為現在市民們要求越來越高，但市政府要繼續完成手邊工作，韓提到自己競選時開出的支票「中英文雙語教育」，並稱市府「已經擠出了兩千萬」來做這項事情。

韓國瑜更直接表明高市府有逐漸在各道路「清水溝、鋪路」，也在推行更換路燈，要把高雄全部18萬盞路燈全都換掉，但苦於現在只有60個工人負責此事，高市府宛如「非洲」，將來推動「智慧型新系統」，就能用手機操控路燈設備。

臉書粉絲專頁「打馬悍將粉絲團」分享此事，引發網友批評「怕熱就不要進廚房，客人要吃陽春麵，結果你端出來一堆麵粉」、「清水溝鋪馬路設路燈確實是重要工作，但您都拿來作秀」、「前朝表現太好了，變外國喊港督，換現任的這隻魚兒，就只能在水下溜」、「最大問題是完全沒有能力擔任任何職務，我認為最適合他的工作是天橋下賣膏藥的」、「永遠只回答做了很多，卻說不出做了什麼」。

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