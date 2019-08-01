王丹爆北京政權出現變化 「不計代價要力挺韓國瑜」

2019-08-01 00:11

〔即時新聞／綜合報導〕中國文化和旅遊部31日宣布，8月1日開始，中國政府將停發來台自由行的簽證，並將原因歸咎於「當前兩岸關係」；中國民運人士王丹對此看出，北京政權內部出現變化，介入台灣選舉的決心十分堅定，不計代價要力挺韓國瑜。

中國文化和旅遊部31日在官方網站刊登訊息，內容顯示「鑑於當前兩岸關係，決定自2019年8月1日起暫停47個城市居民赴台個人遊試點，特此公告」。

中方禁令影響到中國直轄市、福建省、浙江省、江蘇省、廣東省、山東省、四川省、廣西壯族自治區、遼寧省、陝西省、河南省、湖北省、吉林省、河北省、湖南省、雲南省、安徽省、黑龍江省、江西省、山西省、貴州省、海南省、內蒙古自治區、甘肅省、寧夏回族自治區等中國民眾。

王丹在臉書分析，中國宣布暫停赴台自由行的決定的做法和時機，從各方面看，都令人意外。與其說是針對台灣，不如說是北京政權內部出現一些變化。但不管怎麼說，介入台灣選舉的決心看來十分堅定。這一次，中共恐怕是不顧一切代價，也要推韓國瑜當總統了。現在是考驗台灣民意的時候了。

網友們對此感到認同，相繼留言說，「台灣人民真心謝謝維尼維護台灣的環境！不會再遇到大媽大鬧店家的狀況了」、「耳根清靜多了」、「是東亞各國來台旅遊品質最佳的時候了」、「依靠自由行救經濟就真的是微乎其微」、「中共又在替小英拉票，台灣人一定很堅定的支持小英」。

王丹臉書全文

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