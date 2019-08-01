柯P自認繼承遺志 蔣渭水後代氣炸：比韓國瑜還噁心！

2019-08-01 14:30

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更新時間14:30

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲7月31日爆出創立台灣民眾黨，今（1）日對外說明，幕僚透露8月6日召開創黨大會，是因為蔣渭水和柯文哲同天生日，柯認為有責任繼承蔣渭水的職志；蔣渭水的外曾孫女對此怒轟「比韓國瑜還噁心！」

蔣渭水的外曾孫女鍾法藍，其祖母為蔣碧玉，是蔣渭水的養女，蔣碧玉的丈夫鍾浩東生前是基隆中學校長，在1950年10月18日被國民黨政府槍決於馬場町，他被帶往刑場前高聲唱著「幌馬車之歌」赴義。

鍾法藍得知柯文哲自認有責任繼承蔣渭水的職志，7月31日深夜在臉書發文：「本日最震怒！柯文哲去死，賤人！不要再來吃我阿祖豆腐了，蔣渭水才不屑你這種貨色！那個時代，知識份子反日是必然，這個時代，反中是一個所謂社會良心的基本態度，蔣渭水若在世，絕對不會講什麼兩岸一家親的鬼話」。

鍾法藍強調，蔣渭水在乎的是台灣人的尊嚴，他認為在日本統治下台灣人只能是二等公民，因此他反日，同理，在今天他也會反中，我們台灣人，不給任何人糟蹋，柯文哲除了愛扯蔣渭水，也很愛講自己是228受難者家屬，「我身為蔣渭水外曾孫女，以及鍾浩東孫女，剛好兩者我都略懂略懂，身為政治受難者家屬，卻去跟國民黨或中國同流，就是『下系下井』（台語）」。

鍾法藍砲轟，有的醫生有醫術，有的醫生有醫德，有的醫生連基本做人的道理都不懂，醫生沒什麼了不起，跪著舔共一樣是兩個膝蓋著地，「滾遠一點去死，少來攀親帶故」，她認為柯文哲「能比韓國瑜還噁心也不容易，不要臉這點也要推到亞斯（伯格症）頭上嗎？白色力量沒有下限」。

鍾法藍貼文發出後隨即遭到大量不明人士檢舉，而後被臉書系統刪除文章，鍾法藍今（1）日證實此事，並對此感到相當荒謬。

鍾法藍臉書PO文 已取得作者授權

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