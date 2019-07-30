最新民調！韓國瑜被小英狂電 不信任度59.2％創新高

2019-07-30 00:42

〔即時新聞／綜合報導〕美麗島電子報29日發布最新民調 ，發現高雄市長韓國瑜不信任度連連攀升，高達59.2%民眾不相信韓國瑜；「誰適合擔任下一屆總統」民調結果，現任總統蔡英文以38.6%支持度超越韓國瑜的30.7%，；倘若是「英韓對決」，小英也以46.4%支持度輾壓韓國瑜的37.2%。

美麗島電子報民調委託畢肯市場研究股份有限公司進行電話訪問，調查全國22縣市設籍在調查範圍內，且年滿20歲的民眾，在本月24日到25日執行電訪，有效樣本數為1078份，信賴水準95%時抽樣誤差最大值為正負3個百分點。

民調顯示，韓國瑜信任度連連下滑，在2018年九合一大選當月，美麗島電子報調查出的信任度與不信任度分別為52.1%與26.6%，到了今年7月份情況180度大轉變，不信任程度高達59.2%，僅34.6%民眾還相信韓國瑜。

「三腳督」4種情況 小英都勝出

「誰適合擔任下一屆總統」方面，分別有民進黨蔡英文、無黨籍柯文哲、國民黨韓國瑜與無黨籍郭台銘做評比，該報在本月調查出來的最新結果顯示，小英支持度38.6%，柯文哲支持度35.1%，韓國瑜支持度30.7%，郭台銘支持度30.6%。

「三腳督」民調結果指出，當蔡英文對上韓國瑜郭台銘，支持度依序是36.1%、28.7%與23.5%；若小英對上韓國瑜與柯文哲，支持度分別變成33.2%、29.9%與25.3%；蔡若與韓及「郭（總統）柯（閣揆）配」，支持度分別是31.1%、28.4%與26%；小英、韓國瑜與「柯（總統）郭（閣揆）配」的支持度分別為30%、28.4%、28.2%。

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