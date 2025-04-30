戰火一觸即發！印巴緊張升級 印度下令驅逐巴基斯坦籍公民

巴基斯坦籍婦女薩拉．汗（左）抱著新生兒，被迫與印度籍丈夫（右）分離。因克什米爾攻擊，印度驅逐巴籍公民，她4月30日在印巴邊境準備獨自返國。（美聯社）

2025/04/30 19:00

〔編譯陳成良／綜合報導〕印度、巴基斯坦兩國因克什米爾上週發生的血腥襲擊，陷入嚴重外交危機。印度下令境內巴籍公民限期離境後，數十名巴籍人士週三（4月30日）趕往兩國主要陸路邊境關口返國。

《美聯社》報導，儘管離境期限已於週日截止（持醫療簽證者除外），許多巴基斯坦家庭仍匆忙前往北印度旁遮普邦阿塔里鎮（Attari）邊境通道。部分人自行前往，其餘則遭警方遣返。

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巴籍婦女薩拉．汗（Sara Khan）被迫與持印度護照的丈夫分離返國，在邊境抱著14天大嬰兒等待。當局無視她剛剖腹產需休養，且其長期簽證有效至2026年7月。自2017年居於印控克什米爾的她控訴當局稱她「非法」並令其離境，「連換鞋都來不及」。

這次緊張源於上週在印控克什米爾帕哈爾加姆（Pahalgam）附近的屠殺事件，造成26人死亡，多數為印度遊客。倖存者向《美聯社》說，槍手特意鎖定印度教男性近距離射殺。遇難者包括一名尼泊爾公民和當地穆斯林馬伕。

倖存者德維迪說，槍手要求她丈夫背誦伊斯蘭信仰宣言，當得知他是印度教徒後「直接朝他頭部開槍」。她透過電話哭述：「他倒在我膝上，我全身都是他的血。」

印度指責巴基斯坦支持這起屠殺。巴國則否認與襲擊有關，一個名為「克什米爾抵抗組織」（Kashmir Resistance）的武裝團體已宣稱犯案。

事件引發兩國一連串外交報復，包括取消簽證、召回外交官。印度暫停與巴國的水資源共享條約並關閉邊界。巴國則關閉領空，禁止印度航班飛越。

緊張升級之際，印巴軍隊在實際控制線（Line of Control）沿線交火頻率增加。克什米爾由印巴分治，但雙方均宣稱擁有全部主權。印度認為當地武裝活動是巴國支持的恐怖主義；巴國否認，許多當地穆斯林視之為自由鬥爭。

由總理莫迪（Narendra Modi）主持的印度安全委員會週三舉行第二次緊急會議。聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）已與雙方通話，強調避免衝突。美國國務院呼籲降溫，表示國務卿魯比歐（Marco Rubio）將與兩國外長通話。

兩國曾多次因克什米爾衝突，但這次事件使關係更趨惡化。週三清晨，巴基斯坦聲稱有「可靠情報」指印度計劃在未來24到36小時內，以「無端捏造指控」為藉口發動軍事行動。印方尚未回應。

巴基斯坦婦女4月30日隔著巴士鐵絲網窗，在阿塔里邊境關口等待返國，眼神流露不安。（路透）

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