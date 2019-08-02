間接證實聯繫不上郭董 馬英九：盼郭、韓見面談談

2019-08-02 16:58

〔記者陳昀／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘在國民黨總統初選落敗後，迄今未與勝出的高雄市長韓國瑜見面，且脫黨傳聞未斷，前總統馬英九更被點名負責。馬英九下午出席活動被問及是否擔心郭台銘出走，他回應，不至於吧，並再度喊話盼郭台銘支持國民黨團結，與韓見面好好談談，並脫口「有機會說服郭台銘再說」，間接證實自己還未聯繫上郭台銘。

馬英九下午出席「小林村的這些人那些事：不能被遺忘的美好村落」新書發表會，會前接受媒體聯訪被問到郭柯可能合作一事，馬英九回應，他沒有這樣的印象；對於是否擔心郭台銘出走、離開國民黨，馬英九說，應該不至於吧。

被兩度問及郭台銘回國後有無連絡上，馬英九只說，很希望郭台銘支持國民黨的團結，大家有機會坐下來好好談談，尤其是（跟）韓國瑜，因為那時郭台銘也主張參加初選。

對於外傳韓國瑜、郭台銘有心結，馬英九表示，競選過了，難免會有，既然人選已經出來，大家應該尊重體制，團結起來打勝2020這一仗，如果他幫得上忙，願意當解開心結的那給人。

被追問到如何說服郭台銘與韓國瑜合作？馬英九回說：「等到我有這個機會，我再告訴你」，被記者追問「郭台銘不接你的電話？」馬英九說，接不接電話不重要，重點是郭願不願意和韓見面。又被問到郭是否不相信韓國瑜？馬英九說，也不是不相信，兩人主張不完全一樣，但還是可以合作。

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