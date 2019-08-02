藍喊團結 郭營：團結在心結下

2019-08-02

不能接受韓背後某媒體老闆 韓應先解釋與中天集團關係

〔記者陳柔蓁、黃旭磊／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘前天返國，高雄市長韓國瑜昨指出，嘗試與郭聯絡，但目前還沒聯絡上，期待儘快拜訪。但郭台銘辦公室核心幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤昨接受廣播節目專訪時直言，郭與國民黨要團結合作，一定要有共同價值觀，現在的狀況是「團結」在「心結」下。

當被問到心結有哪些？劉宥彤指出，「郭董對韓市長釋出非常多善意與忠告，董事長不是沒辦法接受韓市長，是沒辦法接受（韓）背後某一位媒體老闆，且蔡衍明、中天（即旺中）集團與中國的關係，不僅是台灣社會有疑慮，連國外媒體也有疑慮」。

韓稱有聯繫 「不知他簡訊傳到哪」

國民黨內在總統初選落幕後，積極拉攏郭陣營，傳出不僅韓國瑜打過多通電話、傳簡訊，國民黨也請出馬英九、連戰等大老聯繫郭營。對於與韓國瑜方面的互動，劉宥彤說，「還沒有收到見面通知，韓國瑜說有傳，不知道他簡訊傳到哪裡去？」

郭台銘前天返台後，曾短暫與幕僚開會。廣播節目主持人問劉宥彤，是否感受到郭台銘繼續選總統的意願？劉宥彤只說，郭台銘會持續參與公共事務、做福國利民的事，但還沒有要用選舉達成這件事。

被問到郭與韓的心結有解嗎？劉宥彤直言，郭台銘不是沒辦法接受韓國瑜，而是沒有辦法接受背後某一個媒體的老闆；希望韓應先解釋與中天集團及這個集團與中國的關係，這是台灣人民一直有疑慮的事情，國民黨必須要給大家一個清楚的路線，必須要向人民交代，在這件事沒有被解決的前提下，就無法團結。

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