焦點評論》當然要尊重

2019-08-02

記者鄒景雯／特稿

柯文哲要組黨，讓第三勢力具象化，藍綠兩個傳統政黨在第一時間都表示「尊重」，看到蔡總統滿盈笑臉，韓市長語調平和，就知道這絕不是客氣話。因為，搞政治，不只感性，總要經過非常理性的精算。感性難測，理性則是加減乘除，大家的正確答案幾乎是八九不離十。

站在蔡英文的立場，柯Ｐ組成「台民黨」，若能把郭台銘給引出來選總統，將造成國民黨分裂，她或將成為獲利者；即使郭台銘誘不出，只要柯Ｐ的目標設定在立法院，自任陽春黨主席，不會下場角逐二○二○，讓選舉回到兩黨對決，選情相對單純化，這是大吉，也算是好籤。不論是哪一種情況，蔡英文高興都來不及了，有什麼理由不予以尊重？

從韓國瑜的角度，柯Ｐ的支持成分雖然藍綠兼有，但是淺綠的比例應該多一些，一旦柯Ｐ成立政黨，將分走不滿意蔡英文的票，最好是柯Ｐ本人披掛上陣，形成三腳督；再不然在審慎提名下，在特殊選區由「台民黨」瓜分民進黨的立委政黨選票，都是國民黨不錯的側翼，只要能把郭台銘牢牢地綑綁在黨裡，或者以韓粉的凝聚，也未必可懼，韓國瑜實在沒有不樂觀其成的道理。

綜合以上，郭台銘到底會不會出走，成了各方關注的交集。如果也來幫郭董理性推估一下，台灣的選舉不只算國內，還要算到對岸去。中國在國民黨完成初選後，為了扳倒蔡英文，目前肯定集中支持韓國瑜，郭台銘如果要脫黨參選，不能不幫鴻海在中國的可能後果思考一下，要做決策，不是這麼單純的事。這麼說，也不表示果凍沒機會，但恐怕要等待風生水起，如果韓國瑜有一天民調落底、走不下去了，基於要扳倒蔡英文這個共同的目標，郭董肯定會是國共一致倚重的選擇。這時下場，對其風險最小。眼前，對於郭董來說，有個新生政黨鎖定他進行遠距勸進，這是多大的正面表列，當然自是非「尊重」不可。

還有一點，面對像柯Ｐ這樣自認不藍不綠的競爭者，藍綠必得一致尊重的要害是：二○一八年至今，柯文哲以沒有邊界的白色，在接收對現實政治不滿的中間游離選票，使其穩定維持著近二成的實力，未來在其成立政黨之後，再鬆散的柔性政黨，都有其框架，需要經營，也要負責，這可不是光靠阿伯開講就能了事的。近代政壇，從新黨、親民黨、台聯、時代力量的興衰歷程，可以提供觀察「台民黨」的參考。於是，看著柯Ｐ走進廚房，其他早已滿身油煙的藍綠人物怎麼會阻攔他？

對於廣大公民來說，聽完柯Ｐ的組黨記者會，他左轟民進黨一夜可以停建深澳，完全沒價值；右批韓國瑜市長沒做幾個月就參選，根本不正常；中打郭台銘資產在海外，需要說清楚。儼然是以「防腐劑」自居，這對政壇應也不壞，應該值得尊重。由他場邊論戰的肢體語言，現在就可以判定，柯Ｐ九成不會選，不必等到九月。這就更要尊重了。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法