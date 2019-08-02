選總統？ 柯：九月上旬再決定

2019-08-02

〔記者陳璟民／台北報導〕台北市長柯文哲籌組「台灣民眾黨」，牽動二○二○年總統、立委選情。柯昨證實「進軍國會的確是我們的目標」，而九月上旬才會決定選不選總統。

柯文哲表示，台灣民眾黨「以台灣為名，以民眾為本」、「台灣就是我們，我們就是民眾」，讓台灣在藍綠之外有另一個選擇的機會，以民意、專業、價值來決定政策，以清廉、勤政、愛民為行政原則，希望使台灣變得更好。

柯說，二○一四年首次參選台北市長時提出「改變台灣從首都開始，改變台北從文化開始」，秉持「對的事情做，不對的不要做，認真做」，且「政治不難，找回良心而已，執政不難，莫忘初衷而已」，政治落實在人民生活的每一天，決策原則為「民意、專業、價值」。

柯文哲昨天上午十點在市政大樓吳三連廳，說明組黨理念並受訪。柯表示，他還要連署才能參選總統，九月十七日是登記截止日，在此之前沒有多少時間可以準備兩千個連署點，九月上旬是最後決定的時限，他選不選不重要，秉持中心思想及台灣價值，按照局勢變化走就行了。

柯文哲自述中心思想為「台灣整體利益，人民最大福祉」，從不認為「九二共識，一中各表」、台獨或統一是中心思想，只要民主、自由、多元開放、法治、人權、關懷弱勢、永續經營等普世價值，能在台灣實踐，就是他的台灣價值。

目標進軍國會 但現在還沒名單

外界關注台灣民眾黨的立委選戰布局，柯說，台北市長有一定影響力，但立法院是國家法令處理之處，「進軍國會的確是我們的目標」；至於區域、不分區立委的人選，他說，沒有預設立場，「我根本沒有名單，到現在都還沒有找人」。

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