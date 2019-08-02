柯組黨 蔡：有責任團結台灣派、中華民國派

2019-08-02

〔記者蘇永耀、楊淳卉／台北報導〕台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨，蔡英文總統昨表示，她的責任就是集結最大的支持，不論是台灣派、中華民國派，大家都團結在一起，共同守護台灣的民主、守護台灣的主權，政治人物的責任就是在這裡，做總統的，更是有這樣的責任。她相信選民對於政治人物對國家的態度，都會有他們自己的判斷。

籲各政黨共同保護主權

蔡英文昨在總統府敞廳發表談話，被問及柯文哲組黨對其選情的衝擊時，她強調，民主是台灣最大的資產，也是兩岸最大的差別所在，良性的競爭可以讓民主更深化，政治也更貼近民意，民主的多元發展一直是我們必須共同去支持的。

蔡總統說，今年一月二日中國方面提出所謂「一國兩制、台灣方案」後，她一再強調台灣的民主是不能交換的，中華民國的主權是不能讓步的；她呼籲所有的政黨跟政治人物，「我們內部是競爭，但是我們對外要團結一致，保護台灣的主權跟民主」。不管是台灣派、還是中華民國派，只要是支持台灣、支持中華民國，支持民主自由的，大家都應該要團結起來，共同來守護民主自由。

蔡也呼籲國人，面對種種的威脅與挑戰的時候，「這是我們團結的時刻！」國家的命運是掌握在我們自己手上，不是在別人的手裡。台灣派、中華民國派都應該團結起來，掌握自己的命運、年輕人的未來，做好準備，任何打壓台灣人，或任何打壓台灣的這種威脅，我們都一定可以克服，也一定讓台灣更強、更好。

民進黨發言人李問昨就柯組「台灣民眾黨」一事回應表示，憲法上保障人民組黨的自由與權利，民進黨予以百分之百的尊重。

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