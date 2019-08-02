柯：台灣民眾黨不是蔣一人專有 蔣渭水基金會：請柯再斟酌

2019-08-02

〔記者林家宇、陳璟民／台北報導〕台北市長柯文哲昨宣布成立「台灣民眾黨」，引來蔣渭水後代的批評。柯昨受訪表示，「台灣民眾黨不是蔣渭水一人專有」，蔣渭水文化基金會也回應，強調「台灣民眾黨」是全民歷史資產，非誰專屬，且名稱相同易造成混淆，籲柯「再加斟酌，以示對歷史及對渭水先生的尊重」。

柯文哲受訪表示，台灣民眾黨不是蔣渭水一人專有，蔣渭水也不是任何一個後人專有，歷史是由眾人共建，也由眾人承擔與記憶，台灣民眾黨有歷史意義，也有新時代的意義。很多事現在講什麼都沒有用，以後由其所作所為來檢驗，做了再說。

柯指出，蔣渭水當年在日本總督府壓力下，建立第一個具有現代意義的台灣人的政黨，而他現在組黨，是完成九十年前蔣沒完成的台灣新文化運動。

蔣渭水文化基金會昨發表公開聲明表示，個人有組黨結社自由，（蔣渭水）家屬也有言論自由，基金會都予以尊重，凡認同蔣渭水精神與理念者，基金會也都尊重，「惟須真正具備有渭水先生無私的社會運動家精神，以及真能貫徹其理念的決心與行動，而不是僅僅做為提升形象的標竿。」

基金會強調，柯欲籌組「台灣民眾黨」，黨名與一九二七年台灣歷史上第一個政黨專有名詞相同，易造成混淆，且「台灣民眾黨」是全民歷史資產，非誰的專屬專用，「請柯市長再加斟酌，以示對歷史及對渭水先生的尊重。」

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