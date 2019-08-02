柯宣布組黨 蔡壁如前晚告知郭營

2019-08-02

〔記者陳柔蓁、陳鳳麗／綜合報導〕台北市長柯文哲昨公開宣布將籌組「台灣民眾黨」。鴻海創辦人郭台銘辦公室核心幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤昨接受廣播節目訪問時表示，台北市政府顧問蔡壁如前晚九點多曾來電，告知郭陣營柯組黨這件事，郭台銘認為每個人有組黨權利，沒有什麼特別的回應。

曾馨瑩堂哥：郭不會加入台民黨

郭台銘夫人曾馨瑩的堂哥曾惠騰，正在南投全力推動今天開始的郭台銘參選總統連署活動。曾惠騰認為，郭台銘不會加入「台灣民眾黨」，而且支持者也希望，若郭不組黨就以無黨籍身分參選，才可吸納淺綠、淺藍、中間選民。

劉宥彤昨接受廣播節目訪問時，主持人問及郭柯是否會合作？劉宥彤說，只是大家預期，但沒這個事情；郭董回國當晚有短暫與幕僚聊二十分鐘，多是談在國外的見聞、國外的人關心台灣情況，沒有特別談組黨，柯組黨的事，郭也是先從媒體得知，目前還沒跟柯市長見過面。

被問及郭台銘是否與柯文哲也有心結？劉直率的說「應該也有」；這些都是過往這麼多年，過去這段時間發展的，心結不一定無法化解，可能需要時間和契機，且要先進行價值觀的溝通，才有可能談下一步。

對於柯文哲昨質疑郭台銘許多資產都在中國、海外，應該要先交代清楚。劉宥彤回應說，若郭董有要選總統，會依法辦理，但目前沒有選總統的規劃。

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