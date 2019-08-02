判斷柯會選 韓：湯煮熟了 不喝就乾了

2019-08-02

〔記者黃旭磊、葛祐豪、林良昇、施曉光／綜合報導〕針對台北市長柯文哲組「台灣民眾黨」，高雄市長韓國瑜昨受訪時予以「尊重與祝福」，並期待柯文哲告訴台灣人民追求理想跟方向。

韓國瑜昨晚接受電視節目訪問時，進一步指出，他認為柯文哲組黨可以獲得八至十席不分區立委席次，將是藍綠之外最強大的政治勢力。並重申，他判斷柯會出來選總統，「湯已經煮熟了，再不喝這鍋湯就要乾掉了」。

韓國瑜表示，柯Ｐ這幾年在議會因沒有自己的議員，被藍綠議員攻擊批判，打得鼻青臉腫，但民調始終有抗跌性，就是二十五％，再怎麼差，也在二十％左右，換算可以獲得八至十席不分區立委席次。

國民黨文傳會代理主委程美華則對柯Ｐ組黨一事，僅回應說，「組黨是人民的權利，我們尊重與祝福。」

國民黨：傾全力留郭

國民黨立委則認為，柯文哲組黨是意料中的事情，國民黨最需要做的是團結，要傾全黨之力將郭台銘留在黨內，這是重要關鍵。前新北市長朱立倫坦言，初選裂痕比較深，希望多花時間彌平，但仍相信郭不會脫黨。

立法院國民黨團總召曾銘宗表示，半年前就聽說柯文哲要組黨，到處招兵買馬，這是意料中的事；柯文哲組黨會衝擊現有政黨，讓國民黨、民進黨的發展空間受到擠壓，如果柯不與人搭配參選，對國民黨相對有利，萬一柯跟郭台銘搭配，對國民黨衝擊很大。

國民黨立委賴士葆也認為，柯文哲如果要圖大位，必須要有陸軍，組黨勢在必行。而柯文哲支持度超過廿％，應該有不分區立委席次，但前提是柯要選總統，如果不選總統，柯的支持度很難轉移成不分區席次。

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