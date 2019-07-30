韓國瑜稱「蔡英文執政倒退30年」 專家曝光實情狠打臉！

2019-07-30 20:17

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜日前正式獲得國民黨全代會的提名參選2020總統大選，並在會上痛批民進黨政府，還說出「蔡英文執政3年，倒退30年」的聳動用詞，對此國際政治金融專家汪浩列出許多台灣近年的經濟表現，狠狠打臉韓國瑜。

汪浩在臉書上發文表示，韓國瑜說出「蔡英文執政3年，倒退30年」的聳動用詞，是因為韓國瑜曾到北京大學進修，受中共的訓練下，用語具煽動性卻一貫地與事實背離。

汪浩也潑國民黨冷水，認為國民黨想像台灣經濟能回到兩蔣時代相當「不切實際」，因為經濟規模基數不同、人口老化，再外加過去30年對外的投資過度，即使換總統都不能輕易解決。

汪浩接著拿出許多近年台灣經濟表現狠狠打臉韓國瑜，汪浩指出今年上半年，台灣的整體經濟表現是亞洲四小龍中「表現最好的」，根據全球知名的經濟預測機構「IHS Markit」預測，台灣可望以2％的成長率力壓香港、南韓和新加坡拿下四小龍之首。

汪浩說，目前台商回流相當踴躍，本周即將突破100家企業，投資金額衝破5,000億元大關，年度目標便提前達陣，全年可向7∼8,000億元邁進，而有官員也指出，若中美貿易戰持續白熱化，投資金額向兆元叩關也並非不可能；來自全球的訂單從去年下半年也開始明顯成長，今年上半年台灣對美國出口年增率17.4％，比新加坡、南韓和日本還高；電腦電子及光學製品業產值年增率也升至16.5％，其中網路通訊設備產值年增45.8％，伺服器更是大幅度地擴增了4倍。

汪浩提到，即使在中美貿易戰和日韓摩擦的不穩定下，台灣科技股獲利仍能止血，只調降最多5％，亞洲國家普遍為5到10％，而上市公司獲利年增率的估計也逐季好轉，領先亞洲，今年前7個月，台灣股市表現就明顯好於中國、香港南韓、日本和新加坡。

汪浩表示，根據移民署最新的統計資料，2019年上半年來台中客總人數達166萬人次，相對於2018年同期成長了28％，預估全年中客來台人數可望上看300∼340萬人次；而中央大學台經中心昨（29）日也發布7月消費者信心指數（CCI），81.48點的表現相較於6月上升了1.68點，回升至80點以上，顯示消費者信心有趨向樂觀的狀況。

汪浩列出以上許多經濟成長的實情，狠狠打臉韓國瑜的聳言「蔡英文執政3年、倒退30年」，汪浩也強調，2019年接下來台灣經濟只要穩中求進，韓國瑜民調也會因此節節敗退。

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