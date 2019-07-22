2020總統大選最新民調 辣台妹暫領先賣菜郎5個百分點

2019-07-22 10:09

〔記者謝君臨／台北報導〕2020年總統大選距今僅剩半年時間，根據最新民調顯示，當明年大選出現國民黨、民進黨對峙時，在20歲以上的成年人中，有45%支持現任總統蔡英文，支持高雄市長韓國瑜的有40.1%，蔡英文暫時領先韓國瑜5個百分點。

台灣民意基金會今舉辦「新形勢下的2020台灣總統大選」民調發表會，由基金會董事長游盈隆主講，並邀請丁庭宇、林濁水、徐永明等知名學者專家與談。

根據民調顯示，當明年大選出現國民黨、民進黨對峙時，在20歲以上的成年人中，有45%支持現任總統蔡英文，支持高雄市長韓國瑜的有40.1%，12.5%尚難決定，2.4%拒答、不知道；換言之，蔡英文暫時領先韓國瑜5個百分點。

不過，游盈隆表示，當台北市長柯文哲投入大選後，選民投票傾向將出現極大轉變，有33.5%支持韓國瑜、32.6%支持蔡英文、25.5%支持柯文哲、6.8%尚難決定、1.7%拒答、不知道。

游盈隆說，這項發現有三個重大意涵，首先，柯文哲一旦加入戰局，確實會立即改變原本蔡韓一對一的競爭態勢，造成豬羊變色的結果；其次，這證明蔡英文領先韓國瑜5個百分點是脆弱不穩定的領先，易受新變數的衝擊而改變；最後，這是一個典型的三足鼎立局面，3人相互之間的差距不大，鹿死誰手尚不知。

本次調查時件為7月15日、16日，以全國20歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本數1089 人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.97個百分點。

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