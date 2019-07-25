北市最新民調曝光！ 所有組合小英「全勝」 柯P慘墊底

2019-07-25 22:32

〔即時新聞／綜合報導〕藍綠兩黨總統參選人日前皆底定，將由高雄市長韓國瑜挑戰現任總統蔡英文，遲未表態是否參選的台北市長柯文哲，與動向未明的鴻海集團創辦人郭台銘讓明年大選撲朔迷離。有媒體公布台北市最新民調，蔡英文在各種對戰組合民調皆勝出，柯文哲則敬陪末座。

《美麗島電子報》 今（25日）公布最新民調，調查對象為台北市民，若藍綠一對一對決，蔡英文將以44.3％勝過韓國瑜的38.2％；若柯文哲加入戰局形成「三腳督」，蔡英文仍以32.6％領先韓國瑜的29.9％以及柯文哲的22.0％。

若是國民黨韓國瑜、民進黨蔡英文、無黨籍柯文哲與郭台銘4人參選，4人的民調支持度分別為：蔡英文29.9％、韓國瑜25.5％、郭台銘17.5％、柯文哲13.1％，不投票或投廢票有4.5％，未表態有9.5％。

另外，若柯文哲選總統搭配郭台銘（閣揆）形成聯盟，蔡英文獲得30.0％支持度、韓國瑜獲得29％支持度，柯郭聯盟則獲得24.4％支持度；若郭台銘選總統搭配柯文哲（閣揆）形成聯盟，蔡英文獲得30.8％支持度、韓國瑜獲得26.8％支持度，郭柯聯盟則獲得26.7％支持度。意即在三方競逐下，蔡對上韓，郭柯配、或柯郭配，均仍由蔡英文獲勝。

本次為《美麗島電子報》進行調查。規劃執行：戴立安（本調查由畢肯市場研究股份有限公司執行電訪）。調查範圍：台北市。調查對象：設籍在調查範圍，年滿20歲的民眾。調查時間：2019年7月22日至7月23日。

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