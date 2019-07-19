最新民調曝光！所有組合小英「全勝」 柯P墊底

2019-07-19 22:50

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統初選民調日前底定，由高雄市長韓國瑜出線對決民進黨總統候選人蔡英文，在初選落敗的鴻海前董事長郭台銘和近期動作頻傳的台北市長柯文哲都尚未表態是否參選，讓2020總統大選仍有變數，《ETtoday新聞雲》今（19）日發布民調，蔡英文在各種組合中民調都拔得頭籌，柯文哲則全部墊底。

根據《ETtoday新聞雲》調查民調顯示，如果蔡英文對決韓國瑜的「藍綠對決」，蔡英文以41.2％勝過韓國瑜36％，而有18.6％表示不支持，4.2％表示其他。

考慮郭台銘不參選，只有柯文哲參選的「三腳督」，蔡英文則以33.8％險勝位居第二的韓國瑜33.2％，柯文哲則是屈居第三，獲得21.2％，9.1％表示都不支持，2.8％表示其他。

接著換成柯文哲不參選，只有郭台銘脫黨參選的情況下，蔡英文則以35.6％的支持度拉開距離，韓國瑜獲得30.2％的支持度，郭台銘則獲得25.1％的支持度，7.7％表示都不支持，1.3％表示其他。

而若是「郭台銘參選總統，柯文哲擔任行政院長」的組合參選情況下，蔡英文以33.8％的支持度再超越韓國瑜的30.0％，「郭柯配」只獲得27.5％的支持度，7.4％表示都不支持，1.3％表示其他。

最後若考慮郭台銘脫黨參選，而柯文哲也共同參選的「四人對戰」，蔡英文仍以31.8％險勝韓國瑜的30.5％，郭台銘則位居第三，獲得20.7％，柯文哲則是以11.1％慘淡墊底，4.6％表示都不支持，1.3％表示其他。

《ETtoday新聞雲》此次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫，7月16日到18日結合「網路調查」及「電腦輔助電話調查」進行民調，發現「蔡英文在各種組合都勝出」、「柯文哲會吃掉蔡英文的票源」、「郭柯票源重疊」、「四人對戰柯文哲完全被邊緣化」。

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