最新民調曝光！藍營政見會後 小英連任支持度勝韓郭

2019-07-04 20:39

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨黨內初選政見發表會全數結束，綠黨今（4）日公布最新民調，顯示在藍營政見會後，小英連任支持度勝過韓國瑜、郭台銘等人，小英的施政滿意度達51.2%。

綠黨在臉書表示，此次委託「展欣民調」公司，在7月1日、2日晚上進行電話民調，手機、市話比例各佔一半，共完成1433筆有效樣本（含手機721筆、市話712筆），並經戶籍、性別、年齡加權計算，在95%信心水準之下，抽樣誤差為正負2.59個百分點。

蔡英文總統施政滿意度調查中，15.1%受訪者感到非常滿意，36.1%民眾覺得有點滿意，19.2%的人認為不太滿意，25.8%直言非常不滿，3.9%民眾沒有明確意見；整體滿意民眾達51.2%，不滿意的民眾為45%。

總統參選人支持度方面，蔡、韓、柯的組合下，小英支持度34.4%、韓29.6%、柯27.2%；蔡、郭、柯的組合中，小英支持度32.4%、郭27.3%、柯25%；若柯文哲不選，蔡英文對上韓國瑜，支持度分別為51.9%與37.6%；小英對上郭台銘支持度則是42.5%及41.3%。

藍營政見會後 朱立倫被認為表現最好

綠黨民調問及「國民黨政見發表會哪一位表現得好？」，有24.6%民眾認為朱立倫表現不錯、郭台銘肯定度為20.7%、韓國瑜支持度是17.2%、張亞中支持度4.2%，周錫瑋以1.2%支持度敬陪末座。

政黨支持度方面，國民黨有34.8%支持者佔最多，其次是民進黨31.7%、時代力量13.5%、親民黨2.9%、綠黨1.5%、台灣團結聯盟0.7%，其他15%民眾為中間選民或支持其他政黨。

綠黨臉書全文

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