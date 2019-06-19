最新民調曝光！小英施政滿意度、連任支持度出爐

2019-06-19 22:53

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨上週公布初選民調，由總統蔡英文出馬競爭連任機會，綠黨今（19）日發布最新民調，當中顯示蔡英文施政滿意度達49.3%，支持度更勝過韓國瑜、郭台銘等國民黨籍競爭者。

綠黨在臉書貼出民調結果，當中顯示施政滿意度方面，非常滿意14.4%、有點滿意34.8%、不太滿意20.3%、非常不滿25.3%、無明確意見5.2%，總體而言49.3%民眾滿意蔡英文施政，多過45.6%不滿意的民眾。

民進黨初選後大選支持度民調方面，若蔡英文對上國民黨籍高雄市長韓國瑜，是以46.0%對32.7%的支持度領先；若對上國民黨籍鴻海董事長郭台銘，也以38.2%支持度領先郭的33.6%。

若再加入台北市長柯文哲進行互比式民調，蔡英文、韓國瑜、柯文哲的支持度分別為31.8%、28.1%與26.0%；蔡英文、郭台銘、柯文哲的支持度則分別是30.6%、23.1%與25.8%，均為蔡英文領先。

政黨支持度的部份，民調結果顯示，國民黨為32.0%，民進黨是25.7%，時代力量16.9%，其餘親民黨3.0%、綠黨1.2%、台灣團結聯盟0.1%、中間選民有17.4%。

綠黨此次民調委託展新科技民調公司，在6月17日、18日以50%手機、50%市話抽樣方式進行民意調查，發現「蔡英文滿意度首度超過不滿意」、「韓國瑜支持度下滑遭郭台銘超車」、「三角督各組合蔡英文都勝出」、「政黨認同呈現綠大於藍態勢」。

綠黨臉書全文

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