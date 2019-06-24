最新民調！韓流失民心 小英支持度勝過韓、郭、朱、柯

2019-06-24 21:01

〔即時新聞／綜合報導〕《TVBS》今（24）日公布最新2020總統大選民調，當中顯示現任總統蔡英文不論是對上何種組合的國民黨人選，或是與無黨籍台北市長柯文哲競爭，連任支持度都保持領先狀態。

《TVBS》「民意調查中心」在6月17日到6月22日的晚上6點半至10點，透過「市內電話及行動電話雙底冊調查方式」，訪問1966名年滿20歲的本國籍民眾，有292人拒訪，有效樣本共1674件，在95%的信心水準的前提，達抽樣誤差介於正負2.4個百分點。

調查結果顯示，當受訪者被問到「假如明天就是投票日，請問您比較可能投票給哪一位？」時，「三腳督」民調呈現蔡英文、韓國瑜、柯文哲支持度分別在37%、29%與20%；蔡英文、郭台銘、柯文哲支持度分別是35%、24%與21%；蔡英文、朱立倫、柯文哲支持度則分別顯示36%、21%與23%。

雙人對決民調中，蔡英文對上藍營高雄市長韓國瑜，支持度分別為50%對上36%；蔡英文也以45%的支持度，領先國民黨籍鴻海董事長郭台銘的35%。

民調提到，相較於5月8日的調查結果，韓國瑜在20歲至29歲的選民中，支持度下滑17個百分點，蔡英文則是提升19個百分點；在30至39歲的民眾裡，韓國瑜支持度降低2個百分點，小英則是增加13個百分點；40歲至49歲民眾中，韓國瑜支持度下降9個百分點，小英則上升12個百分點；韓國瑜失掉所有年齡層選民的支持度，小英均為增加。

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