最新民調！若藍綠對決 蔡英文贏韓國瑜6.3個百分點

2019-07-17 22:35

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統初選結果日前出爐，將由高雄市長韓國瑜代表國民黨競選2020總統大選。對此，綠黨在今（17）日公布最新民調，顯示在蔡、韓二人對決情況下，蔡英文將以42.7%擊敗韓國瑜的36.4%勝出，不過若台北市長柯文哲或在國民黨初選落敗的郭台銘參選，則選情會出現「明顯變化」。

「綠黨」臉書粉專今晚發文表示，此次民調在本民調是在7月15日到16日晚間進行，調查對象為全國年滿20歲以上民眾，共完成市話538通、手機546通。其中市話以全國家戶電話資料庫為抽樣母體採分層比例抽樣，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.92%。

調查顯示，在藍綠對決的情況下，蔡英文將以42.7%擊敗韓國瑜的36.4%勝出，領先幅度達到6.3個百分點，不過，一旦柯文哲或郭台銘參選，選情將會出現明顯變化，在蔡韓柯三人對比的情況下，韓國瑜將以31.3%勝出，領先蔡英文的30.2%、柯文哲的26.4%，韓國瑜可望當選總統。

綠黨表示，如果郭台銘也投入選戰，在蔡韓柯郭四人參選的情況下，蔡英文則將以28%勝出，擊敗韓國瑜的26.2%、柯文哲的18.4%、郭台銘的17.6%，但蔡韓差距在誤差範圍內，勝負將難以預料。

綠黨指出，如果最後郭柯組成聯盟參選，蔡英文將以30.1%勝出，韓與郭柯聯盟將獲28.8%、28.7%選票，三方差距在誤差範圍內，投票率將是關鍵。

最後，綠黨做出結論表示，整體而言，郭台銘若脫黨參選將拉走較多韓國瑜的的票，而柯文哲與蔡英文在年輕選票上高度重疊，若獨立參選，將明顯影響蔡英文總統的選情，讓韓國瑜有機會勝出。

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