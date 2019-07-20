柯文哲開砲「怨恨小英」 姚立明舉這例怒轟：忘恩負義

2019-07-20 00:08

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲近日連番砲轟總統蔡英文及民進黨，甚至在專訪中開砲怨恨蔡英文，還說若蔡英文能夠好好施政，自己就不會面臨「選或不選」的困擾。對此，國會觀察基金會董事長姚立明痛批，柯文哲這樣的說法，根本就是忘恩負義。

柯文哲日前接受《風傳媒》及《新新聞》專訪時稱，他在2016年3月開始被媒體攻擊，起初不知道原因，直到2017年舉辦世大運之後，才知道是有計畫性的，自此「我再也不會相信民進黨了」；他還開砲，「我心裡滿怨恨小英」，因為如果蔡英文好好施政，就不會搞出這麼多問題，他也沒有選不選的困擾。

對此，姚立明18日在三立政論節目《新台灣加油》說，柯文哲在專訪中說心裡滿怨恨小英，這根本就是「忘恩負義」的用詞，因為在2014年選舉大家所知的，目前柯賴以生存的政治口號，包含白色力量、推倒高牆等這些非常重要的論述，「全部出自於小英派給柯文哲的一些競選高手的手中，這些都來自民進黨小英陣營的一些高手」。

姚立明指出，「想想看沒有這些論述，柯文哲今天有什麼資格談什麼白色力量，根本連口號都沒有，就可以知道什麼叫忘恩負義，他有什麼資格怨恨小英，『小英從沒有攻擊過他，沒有一次』」。

姚立明直言，柯文哲到現在被外界批判的點，最重要原因就是「親中、兩岸一家親」，這是非常清楚明白的，但他卻永遠不承認這一點。姚立明強調，原本有很多挺柯的人，最後轉而去批評他，這和新潮流、小英完全沒有關係，都是柯文哲「要扭轉政策上被批判，硬去栽贓小英、新潮流與民進黨，這就是柯文哲的本性，說謊的個性」。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法