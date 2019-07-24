林姿妙跑攤「童玩節公關票整桌送」？ 宜縣府：有人誤解

2019-07-24 17:43

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙被人爆料，跑攤時童玩節公關票整桌發人人有份，投訴人質疑官方大量送票，購票進園者難道是「潘仔」（台語傻瓜之意）？

前宜蘭縣議員薛呈懿臉書粉專今天以「網友投訴代PO」為題說，「參加社團活動，縣長來跑攤不意外，意外的是又人人有公關票，整桌整桌發，買票去童玩節的人真的是潘仔？」附上投訴人現場拿到的2張貴賓券、LINE對談截圖。

PO文指出，上次綠博這次童玩，想要多讓大家參加活動有很多方法，譬如透過縣民護照等方式多管齊下，若免費無差別送票，真的有點誇張，尤其餐會發送的票券，常被誤認是文宣丟在桌上當垃圾，觀感與做法都不太恰當；投訴網友提供的貴賓券流水號29558號，推測已送出近3萬張。

薛呈懿在文中表示，童玩節過去公關票有限額，她以前當民代時，文化局主動給5張供議員考察，送出的票券流水號都會登記，避免被不當轉售，現在這樣送票，縣產好像被糟蹋，覺得很心疼，她提醒大家，要是發現公關票轉售，請務必檢舉。

網友留言回應，「我也收到2張」、「慷政府之慨」、「我愛宜蘭我是潘仔我們全家都買童玩護照」、「（童玩節）公關票每年都有啊」。

宜蘭縣政府文化局長宋隆全說，今年童玩節貴賓券維持5％，希望廣邀各界參與，帶來更多人潮，過去多以郵寄送達，縣長林姿妙改採不同做法，造訪基層有時順道發放，可能因此招致部分人士誤解，此外，貴賓券則是嚴禁轉售，呼籲各界勿以身試法。

童玩節貴賓券印製數量，2014、2015、2016年活動各3萬張，2017年2萬3000張，去年2萬4000張，今年預售票成長50％，估計遊客數會有成長，共印製3萬3000張。

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