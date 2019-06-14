基層座談只能談媽祖文化節？ 宜縣府：絕非單一主題

2019-06-14 21:06

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣政府預計從17日開始至7月5日，由縣長林姿妙到12鄉鎮及頭城、蘇澳區漁會辦理共14場基層座談，不過，縣府發出的座談日程表，卻以「宜蘭媽祖蔭台灣－2019北台灣媽祖文化節活動暨基層座談會」為題，遭民眾質疑，難道座談只能談媽祖文化節？縣府回應，媽祖文化節只是座談一部分，絕非單一主題。

縣府每年都會辦理基層座談會，傾聽基層民意，也要向民眾宣導縣府施政方針；今年是林姿妙上任後，首度到基層座談，根據縣府的規劃，17日將率先前往頭城及蘇澳區漁會座談，接著19日至7月5日，則會陸續到12鄉鎮座談，每場座談約2小時，舉辦地點包含鄉鎮公所、市民活動中心或鄉鎮圖書館，共要舉辦14場。

由於縣府今年9月6日（農曆8月8日）起，將首度辦理北台灣媽祖文化節，並要以海陸兩棲的方式繞境，為全台祈福，縣府發給各單位的座談日程表及部分公文，以「宜蘭媽祖蔭台灣－2019北台灣媽祖文化節活動暨基層座談會」為座談名稱。但以媽祖文化節為主題的座談，遭到基層民眾質疑，難道縣府辦理的基層座談，不是一如既往，要傾聽基層意見、關心地方基礎建設，只能談媽祖文化節？這樣淪為「一言堂」的座談根本沒有辦理的必要。

縣府民政處指出，這次的基層座談，絕對不會只有談媽祖文化節，縣長會在各鄉鎮座談，會向縣民報告施政計畫，以及未來針對各鄉鎮的施政方針，至於到漁會，縣府也會報告農漁業政策，以及前往上海招商行，與漁業有關的招商成果。

民政處強調，媽祖文化節是縣內的重大活動，也是施政的一環，所以在座談會裡，會跟民眾交流，吸取對活動的意見，並告訴民眾縣府要做些什麼，民眾要怎麼配合，但絕對不會是座談會裡的單一主題，會聽取基層對縣政的建言。

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