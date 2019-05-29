前朝還債當政績挨轟不臉紅？ 宜縣府：縣政是延續的

2019-05-29 16:59

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣財政稅務局長盧天龍昨日在議會接受質詢指出，宜蘭縣長林姿妙任內已還債1.7億元，林姿妙更將此事po臉書，今被民進黨宜蘭縣議會黨團抨擊，這樣的說法是抹殺前朝的努力，把前朝的功勞當政績，毫不臉紅；盧天龍回應，縣政是延續的，縣長對還債仍很重視，縣府還是會依照原先規劃繼續還債。

依據公債法規定，長債不得高於歲出預算50％，短債不得超過30％；宜縣為增加舉債額度並符合債限規定，虛列預算行之有年。2011年，縣府因債務餘額居高不下，遭監察院糾正要求覈實編列預算，不得虛列也不得再舉債。

縣府原本每年編列300多億元預算，從此縮水到200多億元左右，導致當年長債比飆至64.84％，短債比達51.62％，嚴重超限，縣民人均負債達5.36萬元，成為全國6都之外，負債僅次於苗栗的第2高縣市，引發外界批評。

縣府從前宜蘭縣長林聰賢上任後，經多年開源節流，統計至今年5月為止，宜縣已減債約35億元，縣民人均負債降到4.6萬元，長債比降至45％，符合債限規定，短債比則降至39％。

盧天龍昨天在議會接受國民黨議員質詢時，指出林姿妙上任後，已還債1.7億元，林姿妙更對此po文指出，縣政府長期累績下來的負債合計約210億，但該做的絕對要做，不該花的一毛錢也要省下來，開源節流是縣府努力的目標，從公部門或民間企業等管道籌措經費，po文也強調，這不是單單一位縣長可以做到的，縣府同仁、議員代表、還有我們的縣民，大家團結一心，宜蘭一定會更好！

不過，民進黨宜蘭縣議會黨團今召開記者會抨擊，議員陳俊宇、陳文昌指出，林姿妙與縣府的說法錯誤，過去還債是在民進黨執政時期開始還的，近半年還債1.7億也是去年民進黨執政時編列的預算，縣府應該說清楚，不該臉不紅氣不喘的掠前人之功，陳文昌更指出，還債不是那任縣長的功勞，事本來就該做的事。

「縣政是延續的！」盧天龍回應，負債的償還，已透過縣長交接延續，縣長對於縣府的債務很重視，一再提醒財政稅務局要依照計畫還債，現階段縣府依照償債的計畫辦理，進度沒有落後。

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