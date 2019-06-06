林姿妙免費營養午餐預算3讀 9月上路

2019-06-06 15:45

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣議會今舉行追加減預算3讀會，宜蘭縣長林姿妙提出的1.22億元全縣國中小免費營養午餐預算確定3讀通過，政策9月就能上路，但縣議會仍有附帶決議，要求縣政府應建立營養午餐專戶，不得讓募集善款流失，必須用來提升營養午餐單價與品質，政策也不由縣府統一招標，依現行各校依鄉鎮為單位辦理招標。

林姿妙為兌現選前主打的「吃飯免錢、讀書免錢」政策，讓任後責成縣府，於這次議會審查追加減預算時，追加約1.22億元的全縣國中小免費營養午餐補助預算，每個學童每餐約補助41元，就連慧燈、中道等私立國中學生，如設籍在宜蘭，也能獲得補助。

此預算在議會引起議員廣大討論，更是藍綠交鋒重點，政策排不排富、會不會排擠府內其他建設預算及要不要由縣府統一辦理招標等，都被廣泛討論。

今縣議會3讀會，經黨團協商後，議長張建榮仍拍板讓預算3讀通過，政策9月就可以順利上路，不過，縣議會仍有附帶決議，除要求縣政府應建立營養午餐專戶，不得讓募集善款流失，必須用來提升營養午餐單價與品質，政策也不由縣府統一招標，依現行各校依鄉鎮為單位辦理招標。

教育處指出，縣議會的附帶決議本來就是縣府的政策規劃方向，教育處完全接受，也感謝議會對預算的支持，縣府會努力讓政策通過。

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