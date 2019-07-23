港警與黑道暴力對民 蘇揆：人神共憤，絕難持久

2019-07-23 11:54

〔記者陳璟民／台北報導〕關於香港「反送中」運動升溫，近日竟出現黑道份子疑似與警方合作，對抗議群眾、無辜路人施暴，連孕婦都遭到無差別的攻擊，行政院長蘇貞昌今早受訪表示，任何政府縱容有組織的暴力，對付手無寸鐵的人民，人神共憤，絕難持久。

蘇揆今早在台北市士林監理站主持「大型車莊設行車視野輔助系統」前受訪還說，台灣過去威權統治，也曾有政府暴力，但台灣人民用智慧、堅忍與努力，一步步走到今天擁有自由民主，看到香港的處境，更覺痛心、怵目驚心，我們要珍惜、守護台灣自由民主得來不易，也給香港人民加油。

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